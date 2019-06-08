Демократическая партия Молдавии требует отставки президента республики

Кишинев, 8 июня. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) требует отставки президента страны Игоря Додона и не планирует признавать правительство, которое может быть сформировано коалицией. Додон, в свою очередь, предупредил жителей о возможных попытках дестабилизации в стране.

Как заявил на брифинге в субботу вице-председатель Демократической партии страны Андриан Канду, президент Молдавии, в частности, настаивал на нейтральном статусе страны, выступал за трехсторонние переговоры с Москвой и Евросоюзом по торговому соглашению, и выступал за запрет организаций, которые поддерживают объединение страны с Румынией.

«Самое тяжелое условие — это федерализация, поэтому ДПМ не могла принять такие условия. Президент — предатель», — приводит РИА Новости слова Канду.

Он также добавил, что Додон обязан распустить парламент и «дать шанс стране выбрать ответственных политиков на досрочных выборах». Канду подчеркнул, что ДМП не намерена признавать правительство, которое может быть сформировано Партией социалистов Республики Молдова и проевропейским блоком Acum, и выступает за проведение досрочных парламентских и президентских выборов уже осенью.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии не собирается подписывать указ о роспуске парламента и объявлять досрочные выборы. Глава республики также предупредил граждан о готовящихся массовых акциях протеста для стабилизации ситуации в стране. Он призвал людей не поддаваться на провокации и не участвовать в протестах.

С тем же призывом Додон обратился к главам силовых ведомств в правительстве Молдавии, которое контролирует проевропейская Демократическая партия. Президент подчеркнул, что несмотря на существующий приказ «не препятствовать действиям провокаторов», когда ситуация в стране поменяется, им «придется отвечать за эти преступления».