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Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях

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Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил на ПМЭФ о создании в стране механизма для расчета с Россией в рублях.  

Венесуэльский политик отметил, что использовать традиционные системы и платежи в долларах стало затруднительно из-за санкций США.  В связи с этим Каракас создал платежный механизм для расчета в рублях.

«Поэтому мы создали платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — сказал Айссами в беседе с РИА Новости.

Напомним, Вашингтон частенько обновляет свой санкционный список, добавляя в него все новые и новые венесуэльские компании. В частности, в черном списке оказалась государственная нефтегазовая корпорация PDVSA.

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Автор: Данила Копп
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