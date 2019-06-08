Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил на ПМЭФ о создании в стране механизма для расчета с Россией в рублях.

Венесуэльский политик отметил, что использовать традиционные системы и платежи в долларах стало затруднительно из-за санкций США. В связи с этим Каракас создал платежный механизм для расчета в рублях.

«Поэтому мы создали платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — сказал Айссами в беседе с РИА Новости.

Напомним, Вашингтон частенько обновляет свой санкционный список, добавляя в него все новые и новые венесуэльские компании. В частности, в черном списке оказалась государственная нефтегазовая корпорация PDVSA.