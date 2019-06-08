Москва и Минск обсуждают создание единой валюты Союзного государства

Санкт-Петербург, 8 июня. Москва и Минск обсуждают возможность создания единой валюты в рамках Союзного государства. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр в субботу встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с белорусским коллегой Дмитрием Крутым. Главы ведомств обсудили дорожную карту по выполнению Союзного договора, который страны заключили в 1999 году.

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — сказал Орешкин на встрече.

Министр торговли Белоруссии, в свою очередь, обратил внимание на то, что в самом Союзном договоре прописано — единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

Орешкин в ответ напомнил, что вопрос относится к компетенции центральных банков, которые в обеих странах независимы от правительства. Поэтому на правительственном уровне эта тема не будет обсуждаться, объяснил министр.

«Это, конечно же, уровень обсуждения для президента», — цитирует Орешкина телеканал «360».

Он также указал, что рабочая группа РФ и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции проведет заседание 15 июня в российской столице.

Напомним, Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе он обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях, пишет НСН.

Как отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев, рассуждения о том, какое название могла бы носить валюта Союзного государства РФ и Белоруссии, преждевременны и лишены смысла до тех пор, пока не будет проведена «скучная работа» по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать.

Подчеркивал Лукашенко также и то, что главный принцип союзного проекта с Россией — равные условия для граждан. Президент Белоруссии сообщил, что на уровне правительств уже созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.