Санкт-Петербург, 8 июня. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объяснил позицию России в вопросе компенсаций Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума.

Силуанов констатировал, что компенсация Белоруссии возможна, однако для этого страны должны согласовать общий подход по интеграции. Он отметил, что Москва уже ознакомила Минск со своей позицией.

«Нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора, — пояснил он. — И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений».

Он отметил, что после утверждения странами плана по дальнейшей интеграции можно будет сделать какие-либо более конкретные решения — выбрать «компенсацию налогового маневра, кредит или еще что-то».

«С тем, чтобы мы видели хотя бы понимание нашей дорожной карты, куда мы двигаемся», — пояснил министр финансов.

Силуанов добавил, что ожидать решения по каким-либо компенсациям до этого момента неправильно.

«То есть нужно такое общее решение и по объемам финансовых взаимоотношений, и по объему институциональных наших взаимоотношений», — заметил он.

Журналисты также поинтересовались у первого вице-премьера, что должен сделать Минск, чтобы получить компенсацию.