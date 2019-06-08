Сирия, 8 июня. «Тахрир аш-Шам» обстреляла военный аэропорт сирийских ВВС в Хаме, в Ракке произошел новый теракт, в результате которого скончалось на месте два курда. На юге Идлиба боевики ударили залпами из ракетных установок по мирному поселению. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты группировки «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Дейр-эз-Зор, отбили атаку «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Идлибе.

«Исламское государство1: подозревается в организации теракта на территории курдской оккупации в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали военный аэропорт в Хаме и обстреляли в Идлибе мирное поселение.

Курды: потеряли двух бойцов в результате взрыва заминированного автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре Сирийская арабская армия (САА) направила подкрепление к населенному пункту Аль-Хайяш, как передает информационное агентство Deir Ezzor 24. Подкрепление требуется для проведения зачистки пустыни Дейр-эз-Зора от боевиков «Исламского государства», активность которых на востоке Сирии растет. Днем ранее боевики атаковали позиции САА у населенного пункта Харабеш на юго-западе.

В городе Абу-Кемаль правительственные силы задержали двоих человек, Исмаила Иссу аль-Халифу и Абдула Раззака аль-Халифу, по обвинению в нападении на солдат САА, о чем также сообщает агентство Deir Ezzor 24.

Сельскохозяйственные угодья в деревне Ислах Аль-Хуссейния на западе провинции были уничтожены при пожаре. Пожар вспыхнул так же в поле с посевами у населенного пункта Аль-Багуз, как передает источник в сети Twitter Euphrates Post. Ответственность за поджоги пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Идлиб

Как сообщает информационное агентство Step News Agency, ВВС Сирии нанесли удары по расположениям джихадистов в районе населенного пункта Хан Ас-Субуль и Маарет-Хурма в ответ на провокации с их стороны. Ночью джихадисты из артиллерии обстреляли город Маарет ан-Нуман, где расположены силы сирийской армии. Информация о жертвах среди военнослужащих или мирного населения на данный момент не поступала, как передает источник в сети Twitter (@jisrt). В ответ подразделения САА обстреляли укрытия боевиков в предместьях города Кафр-Бетих, о чем сообщил канал Idlib Plus. Информация о потерях джихадистов в военной технике и живой силе пока что уточняется.

Провинция Ракка

Местный источник новостей (@huseyinbozan) сообщил, что вчера вечером в восточной части провинции в деревне Джудайдай Кихайт скончалось два курдских ополченца «Демократических сил Сирии» (SDF) в результате взрыва. Неизвестными была установленная бомба в их автомобиль. В организации теракта подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки в занимаемых курдами районах.

Провинция Хама

Столкновения между САА и террористами «Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок продолжились на севере-провинции и ночью. Радикалы группировки «Тахрир-аш-Шам» продолжили атаковать позиции правительственной армии, занятые в ходе дневного контрнаступления. Twitter-канал Step News Agency сообщил, что ночью боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» позиции правительственных сил рядом с военным аэропортом Хамы. Атака не причинила аэропорту материального ущерба. В ответ на атаку, самолеты ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрытиям и опорным пунктам группировки в районе города Мурек, Хан-Шейхун и населенных пунктах Хас и Аль-Хамидия на границе провинций Хама и Идлиб. Информация о потерях боевиков уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)