Дамаск, 9 июня. После долгих лет скитаний жители сирийской деревни Кусейр, расположенной на границе с Ливаном. В данный момент люди постепенно возвращаются в свой родной регион, который был освобожден от террористических организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Десятки семей с помощью поддержки сирийского государства смогли получить доступ к базовым услугам в деревне: специально обученные бригады восстановили водопровод, электричество, работу канализации и доступ к связи в регионе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Эта деревня славится своими плодородными сельскохозяйственными угодьями, которые поставляли на рынки страны сотни килограммов абрикоса и картофеля.

Стоит отметить, что в данный момент по всей территории сирийской республики продолжается активное возвращение беженцев и вынужденных переселенцев. Все это происходит при непосредственном контроле сирийского правительства. Люди возвращаются в безопасные районы, полностью подготовленные для нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что сирийские беженцы, проживающие последние несколько лет на ливанской территории, вернулись в Сирию через новый пограничный переход, расположенный в окрестностях Дамаска. Возвращение сирийских граждан было приурочено к правительственной программе, проводимой совместно с ливанскими властями.

Людей встречали медицинские бригады и сотрудники сирийского министерства здравоохранения, которые выдавали беженцам необходимые лекарства, а также предоставили детям вакцины и оказали первую медицинскую помощь всем нуждающимся. Ряд сирийских граждан выразил удовлетворение в связи с большими возможностями, предоставленными соответствующими властями для их возвращения на родину после многих лет отчуждения и бездомности.