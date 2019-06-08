Пентагон превращает заложников «Эр-Рукбана» в боевиков «Ат-Танфа»

Американские военные тренируют и снабжают членов незаконных вооруженных формирований, собранных в «зоне безопасности» вокруг военной базы «Ат-Танф». Ряды боевиков пополняют беженцы, которые не могут выбраться из лагеря «Эр-Рукбан» на южной границе Сирии.

Сразу же после создания «зоны безопасности» в 2017 году стало известно, что там собрались несколько группировок «умеренной оппозиции». После того как ВВС США несколько раз нанесли удары по частям сирийской армии, которые преследовали боевиков, стало ясно, что 55-километровая зона остается «тихой гаванью» для разгромленных сил «южного фронта» сирийской оппозиции. Любые деятели, которые хотели выступить против Дамаска, но при этом оставаться под защитой США, — «демократические активисты», профессиональные оппозиционеры, наемники, бандиты, — собирались в «Ат-Танфе», приезжая даже из соседних государств.

Сомнительно, что боевикам искренне нравится с оружием отстаивать интересы Соединенных Штатов — совершенно разная культура, совершенно непохожие идеологии, разные религии и мировоззрения. Однако для боевиков, которые живут войной и хотят обогатиться за ее счет, «Дядя Сэм» стал самым желанным работодателем — американский господин богатый, не скупится на оружие и снаряжение (их Вашингтон за бюджетные деньги покупает у американских военных корпораций и отправляет боевикам), и к тому же не слишком щепетилен — сквозь пальцы смотрит на все, что делают боевики с местным населением.

Кроме того, крупные американские СМИ с масштабным государственным финансированием чрезвычайно комплиментарно описывают боевиков, что очень нравится «воинам джихада». А американские политики «на пальцах» способны объяснить в ООН: когда правительственные силы стреляют по боевикам, они попадают только и исключительно в больницы, детские сады и школы. Зато когда боевики обстреливают мирные города — они так демонстрируют свою волю к победе и свободе.

Американцы бесплатно обучают наемников пользоваться современными видами вооружения, оснащают их всем необходимым, платят им и разрешают грабить дома сирийцев. Казалось бы, при таких условиях в «Ат-Танфе» должна выстроиться очередь из наемников самого неприхотливого свойства. Однако в ряды «Свободной сирийской армии» приходится вербовать беженцев, запертых теми же боевиками в «Рукбане».

Сейчас американцы начали наращивать количество наемников на юге страны — вероятно, за этим должна последовать активизация диверсионной деятельности. Параллельно с военными ЦРУ ведет подготовку новых диверсий на юге страны. Такой ход событий объясняет, почему международная коалиция категорически отказывается расформировать лагерь «Эр-Рукбан», где людям приходится жить в условиях гуманитарной катастрофы.

Правительство Сирии и российские силы в САР создали все условия для вывода беженцев. По рекомендации Москвы Дамаск даже продлил сроки амнистии для уклонистов от военной службы. В провинции Дамаск созданы кварталы жилья для вынужденных переселенцев, до границы американской «зоны безопасности» ходят колонны автобусов, налажена выдача необходимых документов.

Возвращению находящихся в лагере людей к нормальной жизни препятствует только присутствие военной базы США. Без лагеря «Рукбан» американцы потеряли бы не только ресурсную базу для боевиков, но и со временем лишились бы «Ат-Танфа». Именно поэтому расформирование лагеря максимально затягивается, а американские СМИ обвиняют правительство Башара Асада в неспособности обеспечить беженцам нормальные условия жизни — мол, лучше голодать и страдать от жары и холода в лагере беженцев, где нет власти Асада, чем вернуться в большие города, поближе к воде и пище (а также больницам, школам, транспорту и тысяче других «мелочей» цивилизации). Боевики врут жителям «Рукбана», что на остальной территории Сирии «еще хуже».

Изоляция и безнадежность подталкивают жителей «Рукбана» к вступлению в ряды «Свободной сирийской армии» — так они могут помочь своим родственникам и сами получить доступ к элементарным благам. Однако в результате они оказываются заложниками ситуации — за боевиками зорко следят американцы, не допуская никакого шанса на примирение с Дамаском.

Лагерь «Эр-Рукбан», пока он существует, оправдывает вторжение американских сил на территорию Сирии, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог, замдиректора Института политики и истории МПГУ Владимир Шаповалов.

«Ситуация в лагере беженцев «Рукбан» является, безусловно, гуманитарной катастрофой, поскольку фактически люди удерживаются на этой территории, им чинятся всякие препятствия, — подчеркнул эксперт. — По сути этих людей взяли в заложники».

Существование лагеря «Рукбан», население которого превышает 30 тысяч человек, служит лишь геополитическим интересам США — если когда-то беженцы оказались в лагере, спасаясь от войны, то теперь их насильно удерживают там, чтобы они не увидели мира. Однако с точки зрения американцев само присутствие мирных жителей оправдывает их «защиту», отметил Шаповалов. Это, разумеется, противоречит всем нормам международного права и является прямой неприкрытой агрессией против сирийского государства.

«Люди, находящиеся в «Рукбане» это не противники правительства Сирии, и они не будут подвергнуты никаким репрессиям на освобожденных территориях. На территории САР их встретят и правительство окажет им помощь, уже сейчас это возможно, поскольку на большей части территории страны военные действия прекратились», — подчеркнул собеседник ФАН.

Боевики, которых используют США, зачастую не являются сирийцами, их невозможно считать частью гражданской войны в Сирии.

«Следует развенчать миф западных СМИ о так называемой «умеренной оппозиции», поскольку на самом деле хорошо известно, что отряды боевиков представляют собой группировки радикальных исламистов, многие из которых запрещены в России, в мире и даже в самих США с формальной точки зрения. Группировки достаточно легко мимикрируют и меняют названия, боевики переходят из одной группировки в другую, — отметил политолог. — Американцы санкционируют их действия с одной единственной целью».

Действия Соединенных Штатов выглядят подозрительно с любой точки зрения — обманывая мировое сообщество «гуманитарными соображениями», США не только препятствуют выходу людей из зоны бедствия, но еще и превратили часть этой зоны в военный лагерь. Штаты не защищают сирийский народ, не защищают и суверенитет и целостность Сирии — похоже, задачи США прямо противоположные, считает Шаповалов.