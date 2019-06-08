Додон дал депутатам день на формирование нового правительства

Кишинев, 8 июня. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у депутатов остался последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и новое правительство, однако глава республики сомневается, что это решение будет признано внутри страны и за рубежом.

Согласно постановлению Конституционного суда Молдавии, депутаты должны сформировать правительство до 7 июня включительно, если же этого не произойдет, президент уполномочен распустить парламент страны. Как отметил Додон, он не собирается делать этого до понедельника, сообщает РИА Новости.

«Партии пытаются договориться с 24 февраля, возможно, сегодня они смогу достичь компромисса, вопрос в том, будет ли признано сегодняшнее голосование парламента, если депутаты договорятся о формировании парламентского большинства и правительства», — рассказал Додон на брифинге в субботу.

Глава молдавской республики выразил уверенность, что те, кто контролирует власть внутри страны, не признают это голосование, как и Конституционный суд, что в итоге приведет к уголовным делам.

Додон считает, что проблемы могут быть и на внешнеполитической арене, в связи с чем он пригласил в субботу на встречу в парламенте посла России, посла США и главу делегации Евросоюза в Молдавии.

Напомним, что парламентские выборы в Молдавии состоялись 24 февраля. Жители страны в первый раз выбирали депутатов по смешанной избирательной системе. Однако, ни одной из партий в результате голосования не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. Теперь депутатам нужно договориться и создать коалицию, чтобы сформировать правительство. Согласно решению КС Молдавии, в отсутствие рабочих органов парламента в стране не может быть выбран премьер-министр.