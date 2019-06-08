Россия и Турция зафиксировали нарушения в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

Москва, 8 июня. Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за минувшие сутки 12 случаев нарушения режима прекращения огня, турецкие — 16. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте министерства обороны России.

Минобороны сообщило, что Россия зафиксировала десять случаев нарушения перемирия в Латакии и два — в Хаме. Турция зарегистрировала по одному случаю стрельбы в Алеппо и Идлибе, 14 — в Хаме.

Отмечается, что гуманитарных акций за прошедшие 24 часа не проводилось. Также в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государства»1 (запрещена в России) власти САР стали активно заниматься восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.