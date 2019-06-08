Боевики обстреляли поселок в провинции Хама, есть жертвы

Дамаск, 8 июня. Боевики, принадлежащие к экстремистским группировкам, обстреляли в субботу поселок Шейзар в сирийской провинции Хама, сообщило агентство SANA.

По данным СМИ, в результате разрыва снаряда погиб один мирный житель. Еще не менее трех человек получили ранения. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Накануне члены экстремистских организаций вели обстрел из реактивных систем залпового огня жилых кварталов провинциального центра Хама.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году, спустя шесть лет было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1, которая запрещена в России. В настоящее время идет зачистка от боевиков. Власти республики также занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.