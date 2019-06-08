Эксперты назвали самые популярные иномарки с пробегом

Москва, 8 июня. Рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом по итогам первого квартала 2019 года составили эксперты аналитического агенства «Автостат».

Топ-3 возглавили автомобили марок Ford, Toyota и Solaris. По итогам первых четырех месяцев текущего года россияне приобрели 1 175 600 подержанных автомобилей иностранного производства. Эти цифры, по данным "Автостата", превышают показатели годичной давности на 4,5%, передает РИА Новости.

Эксперты подчеркивают, что российские автолюбители все чаще останавливают свой выбор на подержанных авто иностранных производителей. Так, сейчас доля иномарок на вторичном рынке в стране составляет уже 72,6%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 71,5%.

Первое место в списке досталось Ford Focus – за первый квартал 2019 года было продано 39 358 авто с пробегом данной модели. Вторую позицию в рейтинге занимает Toyota Corolla с 31 141 проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris с 29 865 авто.

Четвертое и пятое место в списке поделили KIA Rio и Toyota Camry. Следом идут Chevrolet Niva, Renault Logan, Opel Astra и Volkswagen Polo. Замыкает список самых популярных в России иномарок с пробегом Daewoo Nexia.

Ранее сообщалось, что эксперты портала CarsWeek составили топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке. Список лидеров возглавила иномарка Toyota RAV4.