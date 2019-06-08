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Россия и Южный Судан обсудили на ПМЭФ вопросы сотрудничества

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Россия и Южный Судан обсудили на ПМЭФ вопросы сотрудничестваСанкт-Петербург, 8 июня. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с первым вице-президентом Южного Судана Табаном Денгом Гаем на полях Петербургского международного экономического форума 7 июня, говорится в сообщении дипломатического ведомства России.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных вопросов касательно сотрудничества стран в различных областях.

«При обмене мнениями по международной проблематике был подтвержден обоюдный настрой на наращивание конструктивного взаимодействия Москвы и Джубы в ООН и на других авторитетных площадках.», — говорится в сообщении МИД РФ.

Россия и Южный Судан обсудили на ПМЭФ вопросы сотрудничества

Российская сторона акцентировала внимание на необходимости скорейшего решения вопроса о возмещении правительством Южного Судана ущерба авиакомпании «Нижневартовскавиа» за сбитый в декабре 2012 года в республике вертолет Ми-8АМТ и выплате компенсаций родственникам погибших членов экипажа.

Напомним, вертолет, который работал по контракту с миссией ООН в Южном Судане, был сбит 21 декабря 2012 года. Воздушное судно имело опознавательные знаки ООН и выполняло запланированный полет по заданию миссии. Погибли пять членов экипажа.

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Автор: Данила Копп
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