Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Москва, 8 июня. Роспотребнадзор опубликовал правила правильного поведения в жару.

В связи с жаркой погодой в Москве и других городах России Роспотребнадзор дал несколько советов, как уберечь себя и своих близких от неприятностей. Специалисты напомнили, что в жаркие дни обостряются многие хронические заболевания.

В ведомстве посоветовали пить много воды, однако напомнили, что это не относится к тем, кто страдает заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, следует избегать приема жирной пищи, отдав предпочтение фруктам, овощам, рыбе. Питаться лучше легкими перекусами, добавили специалисты Роспотребнадзора.

Пребывание на улице лучше ограничить. Однако если надо покинуть дом, наденьте одежду из натуральных тканей светлой расцветки, солнечные очки, а также захватите с собой зонт. Физические нагрузки в такие дни нужно максимально снизить, передает телеканал «360».

Следует ограничить и поездки на транспорте или перенести хз по возможности на утреннее или вечернее время, когда будет прохладнее, пишет News.ru.

В помещении желательно приоткрыть все форточки и окна. Если есть вентиляторы или кондиционеры — воспользоваться ими.

Накануне МЧС предупредило жителей и гостей столицы о сильной жаре в ближайшие входные. Спасатели выступили с экстренным предупреждением в связи с повышением температуры воздуха до плюс 33 градусов. В ведомстве призывают горожан быть предельно внимательными и осторожными.