Представители России и стран Африки обсудили на ПМЭФ-2019 наращивание партнерства

Санкт-Петербург, 7 июня. Представители России и стран Африки обсудили на Петербургском международном экономическом форуме перспективы наращивания партнерства, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Накануне на ПМЭФ-219 прошла панельная сессия «Россия – Африка». Российскую сторону представляли замглавы МИД РФ Михаил Богданов, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, представители некоторых ведомств, а также научных и общественных кругов. Интересы Африки представляли министры государств континента, а также вице-президент Республики Кот-д'Ивуар Даниэль Каблан Дункан.

Богданов отметил, что сотрудничество сторон в последние годы активизировалось по всем направлениям. Он подчеркнул, что этот год станет особенным в истории российско-африканских отношений. Российский дипломат напомнил, что в октябре этого года впервые пройдет полноформатный саммит «Россия-Африка», где будут подписаны двусторонние и многосторонние документы.

«Участники дискуссии подробно обсудили вопросы состояния и перспектив наращивания партнерства России со странами Африканского континента с акцентом на поиск путей ускоренного и системного развития всего комплекса взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях», — добавили во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее на ПМЭФ министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ботсваны Юнити Доу подписали соглашение об отмене визовых требований.