Дочерняя компания УСК «Мост» Руслана Байсарова, входящая в состав предприятия СК «Мост», занимающегося строительством и реконструкцией железнодорожных, автомобильных мостов, путепроводов, тоннелей и метро, сообщила о завершении строительства самого непростого участка Некрасовской линии московского метро. Менее чем за неделю специалисты компании проложили тоннель под ж/д путями перегона «Перово» —«Новопролетарская». Завершение столь сложного участка в такие короткие сроки говорит о том, что строительство розовой ветки московской подземки идет строго в соответствии с графиком. Судя по темпам строительства, станция «Нижегородская» уже до конца года будет введена в эксплуатацию, что говорит о высоком уровне профессионализма специалистов компании.

Ключевой проект

1. Некрасовскую ветку строят с 2013 года, и возведение новых станций ведется очень активно. В скором времени будет введена в эксплуатацию первая очередь линии («Некрасовская» — «Косино»).

2. Мэрия Москвы крайне положительно оценивает проект и сроки, в которые он реализуется. Власти осознают, что розовая ветка — это крайне удачное решение с точки зрения развития транспортной инфраструктуры. Она позволит соединить центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский и значительно разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку. Это решение приветствовал в том числе и глава столицы Сергей Собянин.

«Нижегородская» станет одной из наиболее востребованных станций в Москве, подобный масштаб удивил бы даже европейцев. На «Нижегородской» сойдутся сразу несколько транспортных артерий: Некрасовская линия, Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо. Уже совсем скоро к станции подойдут один из Московских центральных диаметров и Юго-Восточная хорда.

3. Ранее заместитель Собянина Марат Хуснуллин, курирующий вопросы градостроительства, отмечал, что проект, разработанный компанией Руслана Байсарова, является уникальным. Руслан Байсаров смог внести огромный вклад в развитие московской подземки, благодаря его усилиям кросс-платформа сможет принять первых пассажиров уже зимой нынешнего года.

По стопам Стаханова

Работники УСК «Мост» начали работать над участком от станции «Стахановская» до «Нижегородской» еще в 2017 году. В середине весны текущего года специалистам пришлось решать крайне непростую задачу: ширина проблемного участка достаточно оказалась большой — 97,31 погонных метров. А максимальная просадка железнодорожного полотна, которая могла быть допущена, согласно нормативной правовой базе, не может превышать 10 миллиметров.

Чтобы избежать эксцессов, сотрудники компании Руслана Байсарова провели необходимую инженерную подготовку будущего прохода, а также выполнили профилактические работы по тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТМПК) Herrenknecht 10690 «Виктория», фирмой, которая и занимается непосредственно строительством.

Кроме того, АО «УСК Мост» и ОАО «РЖД» разработали план мониторинга влияния строительства на пути, а также алгоритм действий двух компаний в случае чрезвычайных ситуаций . В результате риск аварий и сверхнормативных просадок был сведен к минимуму. Это значит, что никаких ЧС можно не ждать — безопасность обеспечена надежно.

Теперь, когда наиболее проблемный участок между «Стахановской» и «Нижегородской» пройден, строительство будет значительно ускорено. Сотрудники компании Руслана Байсарова прошли в сторону «Нижегородской» уже 259,2 погонных метров и смонтировали 144 кольца высокоточной железобетонной обделки. Окончание работ намечено на июнь 2019 года. Специалисты, знакомые со строительной отраслью, отмечают, что при возведении «Нижегородской» были применены новаторские подходы. Станция возводится по технологии для стесненных площадок TopDown: конструкции устанавливаются в котлован сверху вниз. Также на нее смогут прибывать не два, как это обычно бывает, а сразу четыре поезда.

Руслан Байсаров строит сложные инфраструктурные объекты

Бизнесмен давно работает в отрасли и привык решать непростые задачи. Он, понимая, что современный мир, а значит и технологии строительства, стремительно меняются, привлекает высококлассных специалистов.

И это не пустые слова: компании Руслана Байсарова строили транспортные объекты к Олимпиаде в Сочи и мост на остров Русский к саммиту АТЭС. Сейчас они же занимаются возведением Байкальского тоннеля и реализуют проект по строительству первого железнодорожного моста через реку Амур. В данном проекте участвуют сразу два государства — Россия и Китай.

Еще одна структура успешного предпринимателя — АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» занимается освоением Элегесткого угольного месторождения в Республике Тыва. Она не только ведет открытую горную разработку, но и возводит крупные объекты: шахту, горно-обогатительную фабрику, угольный терминал в Хабаровском крае, а ее дочерняя АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» строит железнодорожную ветку «Элегест – Кызыл - Курагино», которую проложат через Саянский хребет.