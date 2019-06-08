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Экономика

«Калашников» представил на ПМЭФ франшизу стрелкового центра

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«Калашников» представил на ПМЭФ франшизу стрелкового центра

Санкт-Петербург, 8 июня. Гендиректор АО «Концерн «Калашников» Владимир Дмитриев рассказал об участии в ПМЭФ-2019, франшизе стрелковых центров и подписанных соглашениях.

По словам Дмитриева, это первый форум, в котором концерн принимает участие, и он получился «очень интересным». Он отметил, что «Калашников» стал официальным партнером «Росконгресса»: в рамках ПМЭФ совместно с фондом был организован стрелковый турнир и презентована франшиза Большого стрелкового центра «Калашников». Он добавил, что франшизу представили максимальному числу инвесторов, как российских, так и зарубежных.

Дмитриев также отметил, что в рамках форума концерн подписал сразу несколько соглашений, в том числе — с ПАО «Россети».

«Речь идет о создании системы комплексной безопасности для того, чтобы была возможность на генерирующих подстанциях полностью автоматизировать всю систему безопасности, насытить ее датчиками, камерами, нейросетевыми решениями», — приводит слова гендиректора «Калашникова» ФБА «Экономика сегодня»

Дмитриев пояснил, что новейшая система безопасности должна быть максимально автоматизирована, чтобы информация о противоправных действиях максимально быстро собиралась, анализировалась и передавалась службе быстрого реагирования.

 

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Автор: Сергей Петров
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