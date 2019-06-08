США разочарованы решением Турции отправить военных на обучение в Россию

Вашингтон, 8 июня. США разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400, заявила заместитель главы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Лорд подчеркнула, что США высоко оценивают стратегическое партнерство и диалог с Турцией, однако возмущены сотрудничеством Анкары с Россией по поставкам С-400.

«Однако Соединенные Штаты разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400, — констатировала представитель Пентагона. — С-400 несовместим с F-35».

Она напомнила Анкаре, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400. Однако добавила, что все еще можно исправить — если Турция откажется от российских ЗРК.

«Если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждем восстановления обычной деятельности по программе», — подчеркнула замглавы военного ведомства США.

Накануне стало известно, что США решили больше не принимать пилотов из Турции для обучения полетам на самолетах F-35. Анкара также не будет участвовать в ежегодном круглом столе по F-35, который запланирован на 12 июня. Лорд добавила, что если консенсус между США и Турцией по F-35 не будет найден, то турецкие пилоты, проходящие обучение по управлению этими самолетами, должны будут покинуть США к 31 июля.

Ранее Анкара заявила, что не намерена отказываться от сделки с Россией по поставка С-400.