Подписание контракта на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 ожидается на «Армии-2019»

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-премьер Юрий Борисов не исключил, что подписание контракта на поставку ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 состоится на форуме «Армия-2019».

«Мы ожидаем его, возможно даже на «Армии-2019», — сказал Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам политика, деньги на изготовление лайнеров до 2023 года найдут, а дальнейшее финансирование будет предусмотрено новой госпрограммой вооружения. Об этом сообщил РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС России истребителями Су-57. Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.

«Армия-2019» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня.

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.