Грязный путь подследственного Калви: ЮКОС, Браудер, Bellingcat и «Атлантический совет»

Иностранные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов по итогам 2018 года, причем больше всего прямых инвестиций было получено от компаний из США. Об этом заявили в своем «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY.

Федеральное агентство новостей решило выяснить, каких же именно инвесторов из США интересуют активы российских компаний.

Наиболее известный американский инвестиционный фонд, к которому в последние дни привлечено особое внимание, — это Baring Vostok, основанный и возглавляемый Майклом Калви. По данным отчетности, этот гражданин США является и основным владельцем фонда.

Майкл Калви начал работать в Москве в 1994 году, занимался инвестиционными проектами для «Первого регионального фонда Независимых государств» (НИС-Фонд). В том же году Калви стал одним из основателей и партнером, с 2004 года — управляющим партнером фонда Baring Vostok (зарегистрированного в британском офшоре Гернси). Фонд специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ.

В портфель Baring Vostok в разное время входили такие компании, как «Яндекс», «Вкусвилл», «Гетт-такси», «Ренессанс Страхование» и десятки других. Среди портфельных компаний фонда также называются «Вымпелком», «Озон», СТС Media, Avito, «Тинькофф Банк», Сыктывкарский ЛПК, кондитерский концерн «Сладко» — всего более полусотни предприятий в совершенно разных отраслях.

Калви также входил в состав директоров активов Baring Vostok: «Волга-Газ» (с 2006 года), группы «Эталон» (с 2010 года) и др.

Команда верных соратников

При этом инвестор весьма умело подбирал себе опытную команду. Так, в 2004 году председателем наблюдательного совета и партнером Baring Vostok становится Сергей Абрамов. И это совсем не случайный человек: с 2000 по 2004 год Абрамов был первым заместителем начальника Главного управления внутренней политики администрации президента.

Абрамова убрали оттуда, как говорят источники, за подозрения в получении «дополнительных доходов» в счет продвижения сомнительных интересов, а также за давние тесные отношения с руководством ЮКОСа.

В 2004 году Абрамова допрашивали по делу экс-главы НК ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева и бывшего директора АОЗТ «Волна» Андрея Крайнова. К слову, в 1994 году Абрамов как раз работал заместителем председателя правления банка «Менатеп».

На допросе он рассказал, как тогда же, в 1994-м, на инвестиционном конкурсе по продаже принадлежащего государству 20%-ного пакета акций завода «Апатит» он представлял интересы компании «Интермединвест». Его задача заключалась в том, чтобы по договоренности с Ходорковским и Лебедевым снять заявку на участие в конкурсе после победы в нем «Интермединвеста» в пользу «Волны», которой в результате этой нехитрой комбинации и достался пакет государственных акций.

Фактически же обе «подставные» компании участвовали в инвестиционном конкурсе в интересах Ходорковского, цель которого состояла в банальном уводе государственных активов за минимальные деньги, ведь «Волна» предложила наименьший инвестиционный пакет.

Затем уже группа «Менатеп» продала 84% акций объединения «Апатит», а общая сумма сделок наряду с продажей австрийскому банку Kreditanstalt 51% акций титанового комбината «АВИСМА» и приватизацией ЮКОСом с участием иностранных инвесторов в 1997–1998 году «Восточной нефтяной компании» составила порядка 2 млрд долларов США.

Одной из наиболее успешных финансовых операций Калви в России начала XXI века считается скупка акций «Яндекса». В 2000 году фонд приобрел 35% акций поисковика за 5,28 млн долларов США, а на последующей продаже своего пакета Baring Vostok сумел заработать для своих западных инвесторов больше 1 млрд долларов США.

Реклама в нокауте

Еще одним примечательным примером инвестиционной политики Baring Vostok являлся агрессивный передел в 2005–2008 году рекламного рынка России в пользу компании Gallery Group, крупнейшим зарубежным акционером которой и являлся фонд Калви.

Более того, при участии партнера Калви Сергея Абрамова были внесены поправки в российское законодательство. В результате усилий Baring Vostok в июле 2007 года в статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе» были внесены изменения, ограничивающие (а точнее, повышающие) максимальную долю занимаемого рекламной компанией рынка. Теперь монополистом признавалось лицо, имеющее 35% рынка.

То есть если до этого лидеру рынка News Outdoor надо было «завоевать» 5-6%, а Gallery Group — 10-15% рынка, чтобы оказаться под угрозой применения к ним антимонопольных мер по причине достижения 25% рынка (как и предполагалось в первоначальном законопроекте), то после внесения поправок юристами принадлежащей фонду Калви компании WestDia Media угроза антимонопольного регулирования для крупных игроков совершенно исчезла.

Это позволило Baring Vostok вывести Gallery Group на IPO и привлечь 150 млн долларов США, разместив облигации и выпустив допэмиссию, которую выкупил инвестбанк Morgan Stanley. В результате Baring Vostok сумел «раздуть» активы рекламной фирмы до 357 млн долларов США. Зато после сделки «пузырь» лопнул — Gallery Group приносила сплошные убытки еще 5 лет подряд.

А Калви в очередной раз порадовал своих зарубежных инвесторов — свежие миллионы выведены на их счета, российский рынок рекламы в нокауте, мелкие рекламные компании раздавлены, выпотрошены или поглощены, а сама Gallery Group после «динамичного роста» и всех этих эффективных инвестиций оказалась с долгами на 326 млн долларов США еще на годы.

Пауки в банке

Baring Vostok успешно сотрудничал и с другим известным инвестиционным фондом Hermitage Capital Management американца Уильяма Браудера. Но и у них не обходилось без конфликтов за сладкие (как в прямом, так и в переносном смысле) активы российских компаний.

В частности, в 2001 году Hermitage Capital публично обвинил Baring Vostok в воровстве и подал на него в суд. Истец утверждал, что некая компания «Юрпровайдер» поставляет на ульяновскую кондитерскую фабрику «Волжанка» (оба фонда являлись ее крупными акционерами) сырье по завышенным ценам, а готовую продукцию покупает по заниженным. И что эти незаконные манипуляции совершаются с ведома Baring Vostok.

В Hermitage Capital подсчитали, что из-за подобных махинаций «Волжанка» теряет по 1,7 млн долларов в год (ее оборот в 2000 году составлял 32 млн долларов). Подавая в суд, Hermitage Capital надеялся доказать аффилированность «Юрпровайдера» с Baring Vostok. Однако даже у всемогущего на то время Браудера ничего не получилось, и Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Hermitage Capital.

В 2011 году Калви стал членом совета директоров «Восточного экспресс банка» (ПАО «КБ «Восточный» г. Благовещенск) — крупнейшего регионального банка Дальнего Востока. В 2013–2014 году и с января 2019 года он председатель совета директоров банка.

И эта инвестиция Калви тоже не случайна — у него крепкие связи с региональными властями России и бизнесом еще с конца 1990-х. Тогда «Baring Vostok Capital Partners компания» выкупила у группы «Альфа-цемент» контрольные пакеты акций ОАО «Спасскцемент», а несколько позже — ОАО «Теплоозерский цементный завод» и передала их в управление «Парк Групп», подконтрольной будущему мэру Владивостока Игорю Пушкареву.

В 2017 году к КБ «Восточный» был присоединен «Юниаструм-банк» Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings Limited стал владельцем 51,6% акций КБ «Восточный», а Аветисян — 32%.

Однако уже в 2018 году СМИ сообщили о начинающемся конфликте между акционерами КБ «Восточный»: Baring Vostok и «Финвижн холдингс» Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая была необходима в рамках исполнения предписания Центробанка РФ.

Гром грянул 15 февраля 2019 года — в тот день Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Коллекторы

По версии следствия, основанной на заявлении акционера «Восточного» Шерзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом.

Подконтрольная Калви компания с говорящим названием «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров, включая руководителя ПКБ Максима Владимирова, решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие.

Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от «Первого коллекторского бюро» 59,9% акций принадлежавшей ПКБ люксембургской компании International Financial Technology Group. На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой компании составляет 3 млрд рублей. Но, по версии ФСБ, их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.

Сергей Митрофанов, первый вице-президент ГК «В-Лазер» (одного из крупнейших холдингов Дальнего Востока) в интервью Primamedia назвал «мутной» всю историю сделки по покупке Майклом Калви коллекторского бюро, переоцененными активами которого он пытался погасить свои обязательства перед «Восточным».

«История очень сложная, — заявил Митрофанов. — Фактически покупая «Первое коллекторское бюро», сторона обвинения слепо следовала советам Майкла Калви. Но так дела не делаются, и мне было бы интересно посмотреть технико-экономическое обоснование этой сделки — за сколько лет они планировали окупить вложения и кто производил оценку стоимости коллекторского бюро. Может быть, Ernst & Young или McKinsey & Company — ведущие консалтинговые компании? Не думаю».

Кроме того, продолжает Митрофанов, за полгода до продажи это самое бюро приобрело у аффилированных банков 7 млрд плохих долгов всего за 800 млн рублей, то есть фактически за 11,4%.

«Тоже очень интересная сделка, и я бы внимательно ее изучил, потому что, если вы попробуете продать безнадежный долг, который не отдают 2-3 года, коллекторскому агентству, в лучшем случае вам предложат 3%. Соответственно, история мутная. «Восточный банк» приобрел коллекторское агентство, за огромные деньги накупившее себе плохих долгов, и куда же делись 2,5 млрд рублей? Растворились в воздухе? Вам не кажется, что история дурно пахнет?» — удивляется финансист.

Видимо, подобная схема «инвестирования» хорошо знакома руководству Baring Vostok и уже успешно применялась и ранее.

По делу Калви были арестованы еще три сотрудника фонда, среди которых — партнер фонда Ваган Абгарян, в прошлом — сотрудник «Альфа-банка». Абгарян известен еще и как непосредственный виновник скандала с покупкой у собственного банка за 200 тысяч долларов США компании «Гамма-фильм», владеющей правами на ряд популярных сериалов. Причем он купил ее без согласия акционеров, и выяснилось это только после того, как Абгарян попытался перепродать компанию в 185 раз дороже — за 37 млн долларов США.

Владелец одного крупного медиахолдинга, который собирался приобрести «Гамма-фильм», решил поторговаться напрямую с акционером «Альфа-банка» Петром Авеном. И последний был немало удивлен, узнав, что «Гамма-фильм», оказывается, ему не принадлежит.

Сделку Абгаряна сумели отменить, но никаких реальных последствий для будущего партнера Калви это не имело. Как часто бывает в таких историях, в «Альфа-банке» не стали выносить сор из избы и нести репутационные риски.

Можно допустить, что Абгарян вполне мог попробовать повторить испробованный ход и в банке «Восточный». Однако трудно поверить в то, Майкл Калви, в отличие от Петра Авена, не был в курсе действий Абгаряна.

Как создаются пузыри

После перехода в Baring Vostok Абгарян продолжил использовать свои финансовые умения по созданию фиктивных задолженностей на благо иностранных инвесторов.

В 2012 году инвестфонд Калви заключил с создателем «ВБМ-Групп» Андреем Ищуком мировое соглашение. Вместо долга в 44 млн долларов самарский бизнесмен заплатил инвестфонду примерно 600 тысяч.

Долг перед дочерней структурой английского инвестфонда Baring Vostok Capital Partners — Tabellion Limited — возник в результате неисполнения бизнесменом взятых обязательств. В основе дела лежала сделка 2007 года по продаже Ищуком этой дочке завода «Термостепс-МТЛ». Кипрская офшорная компания Federalevel Holdings Limited, подконтрольная бизнесмену, выступала стороной по пут-опциону, сам Ищук выступил гарантом по сделке.

В 2009 году TL обратилась в Лондонский международный третейский суд с требованиями вернуть 44 млн долларов, выданных FHL в 2007 году в обмен на акции. В том же году решение было удовлетворено. TL потребовала признания и приведения в исполнение решения в части, которая касается Андрея Ищука как гаранта по сделке.

«В рамках соглашения отозваны все претензии в судебных инстанциях, имеющие отношение к ситуации. Закрыты исполнительные производства. Андрей Ищук заплатит TL некую компенсацию, размер которой я раскрыть не могу», — пояснил тогда Ваган Абгарян.

По приводимой в СМИ оценке, размер выплат со стороны бизнесмена в сторону фонда якобы не превысил 500 тысяч евро.

«Относительно такого исхода дела, когда требуют 44 млн долларов, а потом соглашаются на компенсацию в 600 тысяч, вероятнее всего, что остальная сумма, например 43 млн долларов, была нарисована. Согласитесь, это странно, когда люди резко снижают объем своих требований в десятки раз», — так экспертному порталу Засекин.Ру прокомментировал эту удивительную ситуацию политтехнолог Дмитрий Бегун.

В 2017 году эксперты обратили внимание на странные операции фонда Baring Vostok и строительной ГК «Эталон» Вячеслава Заренкова. Тогда акционеры продали на Лондонской бирже 37 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDR). По оценкам источников, за них Заренков и Baring Vostok могли получить 132,6 млн долларов США.

Эти деньги, а также деньги банка «Восточный» могли пойти на покупку участков земли, которые московский девелопер жилой недвижимости «Лидер-инвест» приобретал по сильно завышенной цене. Скорее всего, мы и здесь видим попытку таким образом раздуть капитал компании для последующей ее продажи.

И действительно, в начале 2019 года 51% «Лидер-Инвест» были удачно проданы девелоперской компании Etalon Group за 15,2 млрд рублей. ГК «Эталон» работает на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Семья основателя компании Вячеслава Заренкова контролирует 30,7% группы, фонд Baring Vostok — 5,7%.

«Атлантический совет»: гнездо русофобов

Baring Vostok не раскрывает фамилии людей, на чьи деньги покупаются российские компании.

«Долгосрочными инвесторами Baring Vostok являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы, Азии, Ближнего Востока, суверенные фонды, фонды фондов, а также члены команды Бэринг Восток», — максимально туманно написано на сайте BVCP.

По оценкам соуправляющего партнера фонда прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners Алексея Калинина, в 2010 году до 40% денег пришло из США, 40% — из Европы, остальные — преимущественно из Азии.

Понятно, что фонд Калви не хочет раскрывать тех, кто скупает предприятия в России, и уж тем более — на что расходуются выведенные из страны капиталы. Однако это легко можно понять, ознакомившись с некоторыми другими видами деятельности самого владельца Baring Vostok.

Калви с 2008 года является членом совета директоров американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) и вплоть до конца 2018 года являлся одним из крупнейших частных спонсоров этой организации, согласно ее годовому отчету.

Тем самым на протяжении десятка лет Калви открыто финансировал многочисленные антироссийские «исследования» этого «аналитического центра». По данным того же отчета, в 2017 году бюджет организации составил почти 40 млн долларов.

«Атлантический совет» в основном используется для финансирования либеральных и «независимых» изданий по всему миру. Одно из наиболее известных из них — международная группа блогеров под общим названием Bellingcat, знаменитая своими фейковыми расследованиями про сбитый малайзийский Boeing, отравление Скрипалей, химические атаки в Сирии и многими другими.

Читая исследования т. н. экспертов «Атлантического совета», посвященные России, можно легко прийти к мысли, что все те многочисленные и самые изощренные провокации, в которых страны Запада потом дружно обвиняют Кремль, разрабатываются одними и теми же специалистами, тесно связанными с разведывательными и военными структурами, зачастую — соседних стран.

В «Атлантическом совете» проходят мероприятия с участием глав государств и правительств, в том числе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

А, скажем, посол США в РФ Джон Хантсман без лишних церемоний объявил бойкот ПМЭФ из-за открытого уголовного дела против Калви. И в этом нет ничего удивительного: с 2014 по 2017 годы именно Хантсман был председателем совета директоров «Атлантического совета» и, соответственно, руководителем Калви в этой организации.

Как ранее отмечало ФАН, «Атлантический совет» довольно активно привлекает россиян на службу Вашингтону. Тут и экс-зампред Центробанка Сергей Алексашенко, и скандальный заместитель главы партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза — младший, и целый «Институт современной России» под управлением Ходорковского-младшего — сына беглого олигарха.

Поэтому совсем неудивительно, что вокруг «дела Кальви» разворачивается мощная международная информационная кампания в поддержку «крупного инвестора», якобы несправедливо страдающего от «правового беспредела и вседозволенности силовых ведомств России». Особенно сильно стараются обелить «инвестора», на котором пробы негде ставить, «независимые» и либеральные СМИ типа The Bell, «Открытых медиа», «Медузы», «Дождя», РБК, «Ведомостей».

ФАН предлагает читателям взглянуть на грязный путь подследственного американца Майкла Калви со всех сторон и сделать собственные выводы.