Борисов заявил об отсутствии неисправностей Superjet

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что специалисты не нашли подтверждений тому, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьево» произошла из-за неисправности лайнера. По его словам, трагедия случилась в связи с совокупностью разных факторов, в том числе человеческого.

«Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд, и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — приводит ТАСС его слова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.



Вице-премьер подчеркнул, что SSJ100 не вызывает сомнений как летательное средство и рыночный спрос на эти самолеты сохраняется как в России, так и на зарубежных рынках, несмотря на катастрофу в «Шереметьево». Борисов добавил,что лайнер прошел европейскую и российскую сертификацию, а также ряд испытаний, включая статические, где снимались ограничения на полеты.

Напомним, трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая в московском «Шереметьево». Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но спустя полчаса экстренно вернулся в аэропорт вылета. Самолет загорелся при жесткой посадке. Жертвами катастрофы стали 41 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет самолета Sukhoi Superjet 100.