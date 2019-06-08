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Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

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Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Каракас, 8 июня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу страны с Колумбией, которая была закрыта в феврале.

«Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Граница с Колумбией уже частично открывалась в середине марта. Тогда власти Венесуэлы  открыли пешеходное движение для студентов и лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Напомним, венесуэльская оппозиция в конце февраля попробовала организовать доставку гуманитарной помощи, однако попытка оказалась провальной, а на границе произошли столкновения. В тот же день Каракас приказал временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию, через некоторое время Богота частично заблокировала границу с соседней страной после столкновений.

В конце января венесуэльская оппозиция предприняла попытку государственного переворота. Тогда в стране прошла волна протестов против действующей власти, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя лидером республики. Его поддержали ряд стран, в том числе США.

Россия, Китай, Турция и ряд других государства поддержали конституционного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Автор: Данила Копп
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