Российские военные в Сирии доставили гумпомощь в один из самых пострадавших районов Алеппо

Алеппо, 8 июня. Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям района Хальвания, расположенного в Алеппо. Эта часть города является одной из самых пострадавших во время войны с террористами, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Максим Штанько.

Сотни продовольственных наборов были доставлены жителям Хальвании. Сирийцам передали рис, муку, тушенку, чай, сахар хлеб и другие продукты первой необходимости.

Первыми гумпомощь получили женщины. Многие жительницы Алеппо пришли с детьми.

«Спасибо большое за продукты, — поблагодарила местная жительница Айяд Джамели. — Мы благодарим армию России и всех наших друзей из этой страны за помощь».

Как пояснил Штанько, Хальвания является одним из наиболее пострадавших районов Алеппо во время войны с террористами. На данный момент местные власти постепенно начинают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру. Беженцы возвращаются в свои дома, им помогают с поиском работы.

«Очень важна гуманитарная акция из-за того, что [это] очень бедный район после военных действий», — заключил представитель ЦПВС.

Глава района Расул Салхад подтвердил, что за время войны террористы успели многое в Хальвании уничтожить.

«К счастью, нам удается быстро ремонтировать и дома, и объекты инфраструктуры, — добавил он. — С каждым месяцем все больше людей на улицах района. Мы ждем всех, кому пришлось бежать от войны».

Алеппо был освобожден от террористов в 2016 году. Однако в Сирии атаки боевиков еще продолжаются. Так, в субботу они открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам сирийского города Хама, центра одноименной провинции.