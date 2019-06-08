Зрители Луганска с восторгом встретили долгожданную премьеру фильма «Ополченочка»

Луганск, 8 июня. Премьера первого снятого в ЛНР полнометражного фильма «Ополченочка» состоялась в луганском кинотеатре «Русь», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Первыми увидеть фильм пришли актеры съемочной группы, их родные и близкие, общественные деятели, военные, боевые офицеры, представители казачьей медиагруппы и жители республики.

Генеральный продюсер фильма, руководитель военного ансамбля «Новороссия» Народной милиции ЛНР Роман Разум отметил, что сегодня все они «чувствуют очень счастливый момент в своей работе».

«Над созданием фильма мы трудились целый год не покладая рук, — рассказал он. — Полгода мы снимали, полгода делали этот фильм — и вот наконец-то мы можем показать его нашим родным землякам, которые непосредственно принимали участие в съемках. Волнуемся, как перед большим концертом, потому что сегодня в зале будет самый важный зритель, самый требовательный, который знает, что здесь было, знает всю правду о Донбассе».

Он рассказал, что картина была снята луганской киностудией «Лугафильм» при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, Народной милиции республики, министерства культуры, спорта и молодежи, МВД и МЧС ЛНР, а также ряда общественных организаций и неравнодушных граждан.

«Наш фильм стал первым фильмом о событиях Русской весны, снятым на территории Донбасса. Он рассказывает о судьбах жителей Донбасса, неожиданно для себя оказавшихся в водовороте великих и трагических событий, инспирированных переворотом на Украине в феврале 2014 года, о российских добровольцах, пришедших им на выручку, о стойкости и героизме русского человека, о его верности славному прошлому и памяти своих выдающихся предков. О трудной, но и великой женской доле», — пояснил генеральный продюсер фильма.

Московский режиссер-постановщик фильма «Ополченочка» Алексей Козлов признался, что испытывает огромную радость, потому что сегодня состоится премьерный показ фильма.