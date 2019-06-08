Глава ДНР оценил идею документально закрепить запрет на ответный огонь

Санкт-Петербург, 8 июня. Донецкая народная республика готова документально подтвердить отказ от ответного огня на линии соприкосновения, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, Киев против этой идеи, поскольку «некоторым кругам» выгодно продолжать гражданскую войну на Украине.

Ранее представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».

Пушили пояснил, что когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует нарушения перемирия, каждая из сторона заявляет, что это ответный огонь. По его мнению, чтобы ликвидировать подобные оправдания, необходимо ввести запрет на ответный огонь.

«Но опять — в этом ничего нового нет… Нужно просто брать и выполнять ранее достигнутые договоренности», — подчеркнул глава ДНР в беседе с РИА Новости.

Пушилин также посетовал, что зря Кучма подвергся на Украине критике.

«Ну как зря — если смотреть с позиции, что определенным кругам на Украине выгодно продолжать конфликт», — сказал он.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк объявили о своей независимости, Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.