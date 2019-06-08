Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

Пекин, 8 июня. США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ. В частности, речь идет о золоте, которое находится на хранении на территории США.

В связи с ростом геополитической напряженности несколько государств, в том числе Германия, захотели вернуть драгоценный металл, находящийся в американских хранилищах. Однако сделать это оказалось весьма непросто, так как в Вашингтоне продемонстрировали нежелание выполнять свои обязательства перед партнерами.

В итоге немецкой стороне все же удалось добиться возвращения золота, однако переговоры других государств с американцами прошли не так успешно — судьба их драгоценного металла до сих пор находится в подвешенном состоянии.

По мнению китайских экспертов, проблема с возвращением золота может быть проста — США могли просто присвоить чужое золото, чем и обусловлены трудности с его возвращением.

«Ранее пятиэтажное подземное хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка считалось самым надежным местом для хранения золотых активов. Там находилось 7000 тонн золота, принадлежащего десяткам стран и организаций по всему миру. Но теперь ситуация изменилась, сегодня мало кто готов доверить американцам свои активы», – цитирует «ПолитРоссия» китайское издание Soho.

Среди других возможных причин, препятствующих возвращению золота владельцам, является доллар. Национальная валюта США сегодня подвергается критике со стороны ряда государств. Так, российские власти не раз заявляли о необходимости снижения роли американской валюты в мировой финансовой системе. В условия такого давления доллару необходимо обеспечение золотом, а американских запасов не хватает для соблюдения этого баланса. Именно поэтому, считают китайские журналисты, Вашингтон не торопится расставаться с чужими активами. Однако, если США продолжат действовать в той же манере, то станут врагами для всего мира, уверены они.