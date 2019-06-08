Возможный преемник Мэй признался в употреблении наркотиков

Лондон, 8 июня. Кандидат на пост лидера Консервативной партии Великобритании Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад употреблял наркотики и сожалеет об этом, сообщила газета Daily Mail.

Гоув, который в данный момент является министром по вопросам окружающей среды, признался, что он принимал наркотики «несколько раз на светских мероприятиях». Он уточнил, что это было 20 лет назад, когда он был молодым журналистом.

«Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, вот бы я этого не делал», — заявил 51-летний политик.

В то же время он добавил, что не считает, что ошибки, допущенные в молодости, могут лишить человека права претендовать на пост главы консерваторов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторов в пятницу. Она останется премьером до момента избрания ее преемника. Сообщается, что на пост главы Консервативной партии претендуют более десяти человек, в том числе бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, нынешний глава дипломатического ведомства Джереми Хант, а также бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.