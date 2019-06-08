Пушилин назвал причину роста обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

Санкт-Петербург, 8 июня. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, почему в последнее время число обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе резко возросло.

На полях Петербургского международного экономического форума Пушилин прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, где с 2014 года продолжается гражданская война. Он убежден, что новый президент Украины Владимир Зеленский не может установить контроль над украинскими военными.

«Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? — задал глава ДНР риторический вопрос. — По моему мнению, потому что у Зеленского слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет».

Он также отметил, что заявления Зеленского о том, что якобы России не удается договориться с ДНР и ЛНР о прекращении обстрелов, не соответствуют действительности. Он отметил, что украинская сторона в очередной раз «переворачивает все с ног на голову».

«Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооруженных формирований Украины, — приводит слова Пушилина РИА Новости. — Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского».

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота. По данным ООН на январь этого года, за период конфликта погибли около 30 тысяч человек. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются по настоящее время.

Россия вместе с Францией и Германией выступает гарантом минских соглашений, которые призваны урегулировать конфликт мирным путем.