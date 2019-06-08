Часть поездов дальнего следования может остаться без вагонов-ресторанов

Санкт-Петербург, 8 июня. У части поездов дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны из-за невостребованности, однако они обязательно сохранятся в составах, где возят детей, сообщил Петр Иванов, гендиректор «Федеральной пассажирской компании» — «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров дальнего следования.

Вагоны-рестораны принадлежат ФПК, при этом сама компания не кормит в них пассажиров, сдавая вагоны-рестораны в аренду другим фирмам, которые обслуживают людей.

«У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся», — сказал Иванов.

При этом гендиректор ФПК отметил, что не везде сохранятся вагоны-рестораны, поскольку это «очень дорого».

Иванов привел в качестве примера поезд из десяти вагонов, среди которых один — ресторан. По его словам, компания вынуждена платить за него, не получая при этом прибыли от продажи билетов. Глава ФПК добавил, что в ночных поездах вагоны-рестораны также не пользуются популярностью у пассажиров.