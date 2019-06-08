Ликвидатор аварии в Чернобыле указал на искажение фактов в сериале HBO

Москва, 8 июня. Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко указал на искажение фактов в набирающем популярность сериале телеканала HBO «Чернобыль».

Шевченко отметил, что сценаристы «Чернобыля» при работе над проектом, основанном на реальных событиях, несколько изменили историю. Он констатировал, что факты были подтасованы в тех сценах, которые могут создать у зрителя ложное впечатление о реакции руководства страны на произошедшую трагедию.

«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать, — считает Шевченко. — Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы».

Он пояснил, что в фильме партийные функционеры приняли решение в первые сутки после катастрофы оцепить город и никого не выпускать из него. Шевченко опроверг эту информацию.

«Люди из Припяти пешком уходили! — приводит его слова телеканал «360». — Их никто не задерживал».

Он также уточнил, что уже в первые минуты после ЧП на АЭС началась подготовка эвакуации граждан.

Ликвидатор аварии в Чернобыле выразил мнение, что в проектах, рассказывающих об истории, должна быть четкая грань между реальными событиями и вымыслом авторов фильма. Он пояснил, что в противном случае зрители могут принять сценарий за истину в последней инстанции.

Накануне прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов сравнил события в сериале и жизни.