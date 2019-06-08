Ученые обосновали опасность фастфуда для детей

Москва, 8 июня. Постоянное поедание фастфуда приводит к накоплению в организме человека особых веществ, которые в разы усиливают риск развития пищевых аллергий. В большей степени это характерно для детей и может объяснять, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем, рассказали итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN.

По словам Роберто Канани из Неаполитанского университета Италии, ни одна существующая теория не может пролить свет на то, почему число людей с пищевой аллергией так резко выросло в последние годы. Аллерголог полагает, что накопление в организме конечных продуктов гликирования как следствие злоупотребления фастфудом может объяснять появление этой проблемы.

В последние годы ученые провели множество исследований, которые показали, что жирная калорийная пища может быть одной из причин возникновения болезни Альцгеймера. Кроме того, поедание продуктов быстрого питания приводит к тому, что человек начинает еще больше есть.

Диетологи также утверждают, что употребление в пищу фастфуда приводит к тому, что человека забывает ел он или нет, и ведет к женскому бесплодию, способность к зачатию уменьшается почти вдовое по сравнению с нормальной диетой.

В рамках исследования итальянские ученые наблюдали за здоровьем 60 детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Часть из них была аллергиками, а другие не имели подобных проблем или же страдали от астмы. Исследователи попытались выяснить, что привело к развитию пищевой аллергии у наблюдаемых детей, сравнив пищу, которую употребляли все три группы детей, в каких условиях они жили и как различались их анализы.

В результате аллергологи установили, что дети, страдавшие от пищевой аллергии, имели две общие черты, отделявшие их от остальных участников наблюдений. Они ели много фастфуда, а в их организме присутствовало много «конечных продуктов гликирования», которые накапливаются в пище в больших количествах при ее длительной тепловой обработке в тех случаях, если она содержит в себе большие количества сахаров.

Эти соединения достаточно плохо выводятся из организма, что заставляет итальянских ученых предполагать, что их накопление вызывает нарушения в работе организма и может быть одной из главных причин развития пищевой аллергии. В

пользу утверждения итальянских специалистов говорит то, что чаще всего недуг встречается среди жителей США, Канады и европейских стран, где на долю фастфуда приходится примерно половина от ежедневного рациона, при этом жители Азии и Африки практически не подвержены такой проблеме.