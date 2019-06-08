Глава немецкого концерна потребовал защитить «Северный поток — 2» от США

Москва, 8 июня. Глава крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер поддержал проект «Северный поток — 2» и призвал «вернуть» Россию в международное сообщество. О своей позиции он рассказал в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

По его мнению, благодаря «Северному потоку —2» на рынке появится больше конкурентных энергоресурсов. Он, говоря об американском сжиженном природном газе, заявил, что в намерении США увеличить поставки топлива в Европу нет «ничего страшного». В то же время менеджер обратил внимание на вопрос цены: «американский СПГ попросту дороже российского природного газа».

Он подчеркнул, что европейские страны не должны мириться с тем, что Вашингтон пытается решить судьбу проектов, подобных «Северному потоку — 2». Бизнесмен выразил надежду, что в этом вопросе все же «возобладает здравый смысл» и американцы не введут санкции против европейских компаний, которые задействованы в реализации проекта.

При этом Брудермюллер отметил, что в долгосрочной перспективе Россия — важный стратегический партнер Евросоюза, и напомнил, что Европа на протяжении нескольких десятков лет с полным доверием сотрудничает с российской корпорацией «Газпром».

«Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские включают вентиль», — подчеркнул глава немецкого концерна.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит 55 миллиарда кубометров газа в год. Проект планируют реализовать до конца этого года.

Соединенные Штаты выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку намерены продвигать в Европу собственный газ, который в разы дороже российского.

Поддерживают строительство «Северного потока — 2» многие страны, в том числе европейские. Германия и Австрия не раз заявляли, что заинтересованы в надежности поставок газа.