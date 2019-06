Западные пользователи оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

Москва, 8 июня. Интернет-пользователи на Западе оценили «загорающих» российских моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что крейсер USS Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю, в связи с чем экипаж лайнера был вынужден совершить экстренное маневрирование. На кадрах видеоролика, который появился в Сети, видно, как американский корабль идет параллельно российскому судну, а затем сокращает расстояние.

Многие СМИ написали об этом инциденте, при этом особое внимание было уделено российским морякам, которые «загорали» на палубе судна. Многие юзеры отметили, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа «Виноградова» спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с USS Chancellorsville.

Пользователи также предположили, что на американском корабле данный инцидент вызвал панику.

CNN's coverage of the Russian-American navy ship entanglement was needlessly warlike, painting a picture of a deliberate Russian attack: when the sun-bathing Russian sailors in precarious position give strong evidence it was all an accident. Reckless, mindless drums of war! pic.twitter.com/ROf8ygRSMI

While there is apparently a complete and intense panic on the US warship, Russian sailors are getting a sun tan on the helicopter deck of their anti-submarine guided missile destroyer.



That's what I see ;) https://t.co/sn30pexYzN