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Западные пользователи оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

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Западные пользователи оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

Москва, 8 июня. Интернет-пользователи на Западе оценили «загорающих» российских моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что крейсер USS Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю, в связи с чем экипаж лайнера был вынужден совершить экстренное маневрирование. На кадрах видеоролика, который появился в Сети, видно, как американский корабль идет параллельно российскому судну, а затем сокращает расстояние.  

Многие СМИ написали об этом инциденте, при этом особое внимание было уделено российским морякам, которые «загорали» на палубе судна. Многие юзеры отметили, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа «Виноградова» спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с USS Chancellorsville.

«Российские моряки просто расслабляются», — написал комментатор.

«Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту», — добавил другой.

Пользователи также предположили, что на американском корабле данный инцидент вызвал панику.

«В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца», — написал пользователь.

«CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью!» — отметил комментатор.

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Автор: Данила Копп
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