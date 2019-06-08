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8:31 8 Июня 2019

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами. События дня. ФАН-ТВ

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Решение проблемы с мигрантами из Мексики

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами. События дня. ФАН-ТВ

США и Мексика решили миграционный вопрос. Об этом в своем твиттере сообщил Дональд Трамп. Страны подписали соглашение, в котором, в том числе, говорится, что Мексика разместит на всей своей территории, а также на границе со Штатами Национальную гвардию. Плюсом к тому Мехико начнет активную борьбу с контрабандой. Напомним, в конце мая Дональд Трамп заявил, что введет торговые пошлины на товары из Мексики. Причиной тому стал массовый набег мигрантов. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров и мирно решить проблемный вопрос, он начал угрожать санкциями. С 10 июня торговые пошлины должны были вырасти на 5%, а через некоторое время и вовсе до 25%. Удивительно, что на этот раз сказанное Трампом не стало реальным.

 

Венесуэла открывает границу

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами. События дня. ФАН-ТВ

Венесуэла открывает границу с Колумбией. Об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Пограничные пункты начнут работать уже с 8 июня. Напомним, что еще в феврале 2019 года Венесуэле пришлось закрыть границу со многими странами. Причиной стала провокация со стороны США. Представитель оппозиции Хуан Гуайдо, которого легитимный президент назвал «марионеткой США», заявил, что Штаты доставят в Венесуэлу гуманитарную помощь. Каракас уверил, что вместо продуктов там находятся элементы для изготовления оружия.

 

Зеленский записал саркастическое видеообращение

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами. События дня. ФАН-ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна». Саркастическое видеообращение он опубликовал в социальных сетях. Зеленский сказал «спасибо» за то, что депутаты «не вводят народ в заблуждение» в преддверии парламентских выборов и продолжают «оставаться собой». Глава государства напомнил, что парламентарии не отправили в отставку старых министров, не отменили неприкосновенность и не проголосовали за инициативу о введении ответственности за незаконное обогащение. То есть совершенно проигнорировали предложение Зеленского. Президент Украины поблагодарил депутатов за то, что они не пытаются «понравиться избирателям», а остаются собой.

 

Оппозиция в Судане отказывается от переговоров

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами. События дня. ФАН-ТВ

Оппозиция в Судане отказалась вести переговоры с военным советом. Начать диалог стороны призвал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Накануне он побывал в Хартуме, где и встретился с представителями обеих сторон. Премьер-министр предложил создать ротационное председательство в Совете. Оппозиция отказалась от этого. Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от должности, сейчас он находится в тюрьме. Военный совет до выборов взял власть в свои руки. В Судане начались мирные митинги, которые переросли в массовые протесты. Их инициаторами выступили те, кто ранее жил за рубежом, а теперь решил дорваться до власти.

 