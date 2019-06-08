США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами. События дня. ФАН-ТВ

Решение проблемы с мигрантами из Мексики США и Мексика решили миграционный вопрос. Об этом в своем твиттере сообщил Дональд Трамп. Страны подписали соглашение, в котором, в том числе, говорится, что Мексика разместит на всей своей территории, а также на границе со Штатами Национальную гвардию. Плюсом к тому Мехико начнет активную борьбу с контрабандой. Напомним, в конце мая Дональд Трамп заявил, что введет торговые пошлины на товары из Мексики. Причиной тому стал массовый набег мигрантов. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров и мирно решить проблемный вопрос, он начал угрожать санкциями. С 10 июня торговые пошлины должны были вырасти на 5%, а через некоторое время и вовсе до 25%. Удивительно, что на этот раз сказанное Трампом не стало реальным.

Венесуэла открывает границу Венесуэла открывает границу с Колумбией. Об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Пограничные пункты начнут работать уже с 8 июня. Напомним, что еще в феврале 2019 года Венесуэле пришлось закрыть границу со многими странами. Причиной стала провокация со стороны США. Представитель оппозиции Хуан Гуайдо, которого легитимный президент назвал «марионеткой США», заявил, что Штаты доставят в Венесуэлу гуманитарную помощь. Каракас уверил, что вместо продуктов там находятся элементы для изготовления оружия.

Зеленский записал саркастическое видеообращение Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна». Саркастическое видеообращение он опубликовал в социальных сетях. Зеленский сказал «спасибо» за то, что депутаты «не вводят народ в заблуждение» в преддверии парламентских выборов и продолжают «оставаться собой». Глава государства напомнил, что парламентарии не отправили в отставку старых министров, не отменили неприкосновенность и не проголосовали за инициативу о введении ответственности за незаконное обогащение. То есть совершенно проигнорировали предложение Зеленского. Президент Украины поблагодарил депутатов за то, что они не пытаются «понравиться избирателям», а остаются собой.