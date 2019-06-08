Ученые рассказали, почему организм перестает бороться со старением

Вашингтон, 8 июня. Ключевые генетические программы, которые помогают человеку бороться со старением, работают не дольше среднего возраста. Открытие сделали ученые из Университета Майами, США, результаты их исследования публикует EurekAlert!

Исследователи изучили активность генов, которые отвечают за противостояние старению. Образцы тканей предоставили люди разных возрастов. Анализ результатов показал, что к 50-60 годам антивозрастные системы человека просто перестают работать.

Виновником ученые назвали белок «мишень рампицина млекопитающих», который отвечает за различные ключевые клеточные процессы, в том числе за деление и рост самих клеток.

Авторы работы отмечают, что регуляция программ старения у человека лучше, чем у других видов. Это объясняется эволюцией нашего вида, для которого долгий срок жизни был очень важен. Тем не менее, сейчас люди живут гораздо дольше предусмотренного биологией человека возраста.

Ранее ученые выяснили, что старение мозга замедляет даже небольшая физическая активность. Об этом сообщила Газета.ru. Регулярные упражнения снижают риск развития деменции. Эксперты рекомендуют проводить в движении 250 минут или более каждую неделю.

Среди факторов риска, которые способствуют развитию деменции, эксперты отмечают инсульты, черепно-мозговые травмы и токсическое воздействие на мозг. Заболеваемость растет с возрастом. Вероятность болезни Альцгеймера в возрасте от 65 до 80 лет равна 5%. Риск развития заболевания у людей старше 80 лет — 25%.