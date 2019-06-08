США и Мексика достигли соглашения по мигрантам и торговле

Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по торговле и мигрантам с Мехико. Об этом глава Белого дома написал в микроблоге Twitter.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок», — сообщил Трамп.

По словам президента США, Мексика согласилась пойти на «решительные меры» по борьбе с нелегальной миграцией на границе с США. Это позволит уменьшить поток нелегальных мигрантов из Мексики, считает глава Белого дома.

В Мехико подтвердили информацию о достижении соглашения.

В мае Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, сообщает газета «Известия». В будущем сбор мог вырасти до 25%.