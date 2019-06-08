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Эрнст рассказал, что будет с шоу «Голос. Дети»

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Эрнст рассказал, что будет с шоу «Голос. Дети»

Москва, 8 июня. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что у вокального теле-шоу «Голос. Дети» будет продолжение.

«Будут конечно... конечно, будет новый сезон», — цитирует Эрнста РИА Новости.

Финал шестого сезона теле-шоу прошел 26 апреля. Широкий резонанс вызвали результаты голосования, согласно которым победа досталась дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой.

Международная компания Group-IB обнаружила накрутку голосов. Вскоре Первый канал показал спецвыпуск, в котором Эрнст объявил победителями всех участников конкурса.

Микелла Абрамова в начале июня передала весь выигрыш, который составил миллион рублей, фонду имени Анжелы Вавиловой, сообщила газета «Известия». Фонд оказывает помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний.

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Автор: Виталий Рыжков
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