Россию предупредили об опасности исключения из Лиги чемпионов

Москва, 8 июня. Россия может быть «почти полностью исключена» из Лиги чемпионов из-за нового формата турнира и невысоких показателей в рейтинге УЕФА. Об этом предупредил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо.

Реформу Лиги чемпионов предложил глава итальянского клуба «Ювентус» и президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньели. Согласно его инициативе, должна быть отменена система квалификации.

Изменения также могут коснуться формата группового этапа турнира. По действующим правилам, на этой стадии участники Лиги чемпионов поделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. ECA предлагает оставить четыре группы, но увеличить количество команд в них до восьми.

На групповой стадии каждый участник турнира будет играть не менее 14 матчей, вместо шести в действующем формате Лиги чемпионов. Сохранить места в ЛЧ на будущий сезон смогут шесть первых команд в каждой группе. Таким образом, войти в турнир каждый год будут лишь восемь новых команд.

Такой формат Лиги чемпионов будет выгоден богатыми клубам, так как пакет трансляций ЛЧ подорожает. Пакеты национальных лиг при этом станут более дешевыми, и разрыв между бедными и богатыми клубами станет еще более внушительным, считает Серехидо.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — цитирует представителя Ла лиги газета «Известия».

В итоге над Национальными лигами нависнет опасность перехода в разряд соревнований второго эшелона. Участие крупных клубов в Лиге чемпионов станет почти гарантированным из года в год, подчеркнул Серехидо.