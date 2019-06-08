Ученые опровергли пользу витамина D для защиты от развития диабета

Вашингтон, 8 июня. Ученые опровергли пользу больших доз витамина D для защиты организма от развития диабета второго типа. Результаты трехлетнего исследования медиков из Национальных институтов здоровья США в Бетесде публикует New England Journal of Medicine.

«Наши коллеги уже говорили о существовании связи между низким уровнем витамина D в организме и высокой вероятностью заполучить диабет второго типа. Другие исследования показали, что он улучшает работу клеток, производящих инсулин. При этом никто не проверял, может ли он замедлить или предотвратить развитие болезни», — отметила автор исследования Марлин Стейтен.

Ее команда проверила теорию на практике. Медики отобрали группу из почти 2,5 тысяч добровольцев с постоянно высоким уровнем сахара в крови, состояние которых оценивалось как преддиабетическое. Ученые попытались защитить участников эксперимента от диабета с помощью синтетического аналога рыбьего жира. Его доза превышала норму примерно в восемь раз.

Исследователи в течение трех лет отслеживали состояние добровольцев и отмечали случаи возникновения диабета среди них и членов контрольной группы. Полученные данные сопоставлялись с другими жизненными показателями добровольцев.

В результате выяснилось, что прием витамина D не повлиял на риск развития диабета. К концу исследования среди добровольцев в обеих группах от заболевания страдал каждый четвертый. Различия также не проявились с учетом возрастных, половых, этнических и прочих характеристик.

Авторы работы подчеркивают, что развитие диабета второго типа можно предотвратить или замедлить. Вероятность заболевания заметно снижают изменение стиля жизни и противодиабетические лекарства.

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