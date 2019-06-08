Сценарист «Чернобыля» прокомментировал реакцию зрителей России и Украины

Москва, 8 июня. Сценарист мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин прокомментировал реакцию на картину в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Интервью Мазина публикует The Hollywood Reporter.

Сценарист заявил, что переживал о том, как его творение примут в РФ, Белоруссии и на Украине. Реакцию подавляющего большинства зрителей на мини-сериал он назвал «невероятно лестной».

«Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать», — сообщил Мазин.

Он подчеркнул, что мощная реакция на «Чернобыль» представителей политических кругов оказалась для него неожиданной. По словам Мазина, некоторые политики «упустили суть» мини-сериала.

Создатели «Чернобыля» стремятся показать нечто более человечное и глобальное «чем хорошую и плохую сторону чего-либо», заявил Мазин.

Мини-сериал об аварии на Чернобыльской АЭС вышел на телеканале HBO в мае текущего года. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), проект стал самым популярным телешоу в истории.

Ранее Газета.ru сообщила, что в России также снимают сериал и полнометражный фильм про аварии на Чернобыльской АЭС. Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал проекты в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, «большое видится на расстоянии». Министр подчеркнул, что «для американцев это чужая боль, а для нас своя».