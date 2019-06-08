Зеленский поблагодарил Верховную раду за «пробивание дна»

Киев, 8 июня. Президент Украины Владимир Зеленский «поблагодарил» депутатов Верховной рады за «плодотворную» работу. Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в соцсети Facebook.

Зеленский выразил благодарность депутатам Рады за то, что они «не вводят народ в заблуждение» в преддверии парламентских выборов и продолжают «оставаться собой», занимаясь «кнопкодавством» и «прогуливая». Президент Украины оценил уровень поддержки украинского парламента в 4%.

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — иронизировал Зеленский.

По словам президента, Верховная рада полностью заслужила те «горячие слова», которые украинский народ говорит в адрес депутатов. Глава государства напомнил, что парламентарии не отправили в отставку старых министров, не отменили неприкосновенность и не проголосовали за инициативу о введении ответственности за незаконное обогащение.

Последний законопроект на рассмотрение Рады Зеленский внес 3 июня, сообщает Газета.ru. Но депутаты даже не стали включать инициативу в повестку дня.

Вступив в должность президента Украины в мае, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламента. Внеочередные парламентские выборы в стране назначены на 21 июля.

Позже представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в окружении президента не исключают признание указа Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным. По его словам, на этот случай уже разработан план.