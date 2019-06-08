Представители оппозиции в Судане отвергли очередную договоренность

Хартум, 8 июня. Представители суданской оппозиции отказались от очередной договоренности. Об этом сообщило агентство Al Hadath.

Оппозиция отвергла предложение премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. По словам одного из лидеров альянса «Силы за свободу и перемены» (ССП), предложение премьер-министра Эфиопии не содержит ничего нового.

В Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности и помещен в тюрьму. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в свои руки до проведения выборов.

Но мирные митинги в Судане переросли в массовые протесты. Молодые люди с закрытыми лицами стали появляться на месте мирных выступлений, разбирали брусчатку и строили баррикады. Неизвестные провоцировали сотрудников Службы безопасности республики, которые следили за проведением выступлений. Сами суданцы заявили о «третьей силе», которая стремится сорвать проведение выборов и мирную передачу власти в стране.

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в начале июня пообещал в течение девяти месяцев организовать всеобщие выборы, сообщает газета «Известия». По словам аль-Бурхана, «избирательные урны» являются единственным способом обретения власти в Судане.