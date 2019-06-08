Пушков считает «странным подходом для президента» отношение Зеленского к Супрун

Москва, 8 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал неоднозначную реакцию президента Украины Владимира Зеленского на и.о. главы Минздрава страны Ульяну Супрун.

Ранее Зеленский поблагодарил бога за то, что его семью лечит не Супрун, которую в народе называют «Доктор Смерть».

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — ответил Зеленский на вопрос о Супрун.

По мнению российского сенатора, подобное отношение — «странный подход для президента».

«Страну пусть добивает «доктор», которого он сам на порог не пустит? А у людей другого нет, кроме вот этой. Он когда-нибудь поймет, что он президент, или все пляски и хи-хи ха-ха? Нам как соседям важно понимать», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Супрун, переехавшая на Украину в 2013 году из США, получила прозвище «Доктор Смерть» за продвижение неоднозначных решений. В частности, украинские медики сообщили, что из-за фактического отсутствия профилактики в стране разрастается эпидемия кори. По вине Супрун на начало марта многие украинские больницы и поликлиники остались без лекарств. Она также обещала украинцам удешевить трансплантацию почек.

В феврале судебным решением Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения, пока идет разбирательство по иску депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Но премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил в защиту Супрун, кабмин обжаловал решение суда и вернул чиновнице полномочия.

Отметим, что Супрун не оставила без ответа высказывание Зеленского. По ее словам, из-за того, что политик так пошутил о ней, ему якобы «стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся».

Она отметила, что Зеленский на посту президента совсем недавно, поэтому о его работе и о том, какой он человек, пока рано делать выводы. Она попросила президента не судить о ней до личной встречи.