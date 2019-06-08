Пушков рассказал, чем обернется для США война против Huawei

Москва, 8 июня. Война США против Huawei завершится снижением доверия к товарам, произведенным в Штатах, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В пятницу стало известно, что американская компания Facebook запретила китайскому производителю смартфонов Huawei предустанавливать собственные приложения. Речь идет о мессенджере WhatsApp, а также о социальных сетях Facebook и Instagram.

«Так США пытаются добиться победы в первой технологической войне цифровой эпохе. Но добьются лишь того, что технологическое превосходство США будет оспариваться все чаще и чаще. А доверие к made in USA будет все ниже», — написал в своем микроблоге в Twitter Пушков.

В мае власти США ввели санкции против Huawei. По мнению Пентагона, производитель смартфонов «обладает тесными связями с правительством Китая», поэтому его деятельность «противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei. Китайская фирма уже подала иск в американский суд с требованием признать введенные против нее ограничения антиконституционными.

В пятницу данную ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, при помощи ограничительных мер против Huawei США пытаются «бесцеремонно вытолкнуть» производителя с рынка. Путин назвал «войной наступающей эпохи» санкции США против Huawei.