Бузова явилась на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Москва, 8 июня. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова явилась на премию МУЗ-ТВ в сопровождении мускулистых мужчин и верблюдов.

Церемония прошла в московском дворце «Мегаспорт». Исполнительница появилась на ковровой дорожке в образе восточной принцессы, прибывшей с караваном в сопровождении одетых в восточные костюмы мускулистых мужчин.

«Хочу сказать, что собаки лают, а караван идет. Я три года в соло, я в номинации на лучшее женское видео», — сообщила поклонникам Бузова.

Поклонники встретили ее появление бурными овациями и хором запели песню Бузовой «Водица». В ответ исполнительница спустилась на колени и поблагодарила зрителей.

Мораль – ничто, хайп – всё? Бузова мучила верблюдов ради эффектного выхода на премии МУЗ-ТВ: https://t.co/TAiOZVfLWU pic.twitter.com/XNs8XBULwb — ВладТайм | Новости (@VladTime) June 7, 2019

Телеведущая регулярно шокирует публику эпатажным поведением и участием в светских скандалах, что приносит ей дополнительную популярность. По мнению генерального продюсера «Московской недели моды» Артема Кривды Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

По его словам, артистка сможет использовать конфликт для продвижения свой персоны, в том числе поднять цену на рекламу в своих аккаунтах в социальных сетях. Он считает, что Бузова может пойти дальше, чтобы извлечь из ситуации максимум пользы. Кривда посоветовал певице сжечь вещи от Balenciaga, раз она все равно собралась их возвращать бренду, и пообещал поддержать ее в этом.

Ранее Газета.ru сообщила, что Бузова рассказала на презентации нового клипа о своей личной жизни. По словам певицы, она вступила в новые отношения с человеком, который всем «прекрасно» знаком.