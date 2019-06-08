Пушков назвал наглостью требования «Нафтогаза» к России

Москва, 8 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым по переговорам с российской стороной.

В пятницу глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова к переговорам с российской стороной по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам.

Российский сенатор в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на то, что украинская компания сегодня «не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».

«Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен», — подчеркнул Пушков.

Весной прошлого года Миллер заявил, что компания расторгает контракт с Украиной на поставку и транзит газа. При этом он отметил, что российская сторона готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите, однако для этого власти Украины должны обосновать его экономическую целесообразность.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу Миллер сообщил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу, а также выступил за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.

Позднее на полях ПМЭФ он уточнил, что «Газпром» без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет иметь обязательства по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе России и Украины.