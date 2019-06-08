Три ракетных корабля РФ будут следить за учениями ВМС НАТО на Балтике

Москва, 8 июня. Корабли и средства разведки Балтийского флота России проследят за стартующими 9 июня в Балтийском море учениями военно-морских сил НАТО Baltops-2019.

«За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Также будут задействованы средства разведки», — цитирует источник в военно-дипломатических кругах ТАСС.

В агентстве уточнили, что не располагают официальным подтверждением предоставленных источником данных.

Боевые корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря 6 июня через пролив Большой Бельт и Кильский канал, сообщила газета «Известия». Всего в учениях Baltpos-2019 будут участвовать 40 кораблей, подводных лодок и других судов, а также порядка 40 летательных аппаратов.

В маневрах задействуют силы 18 стран, в том числе корабли воссозданного в 2018 году 2-го флота США. Учения продлятся с 9 по 21 июня.