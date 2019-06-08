Сирия итоги недели 1 – 8 июня: ожесточенные бои в Идлибе и Хаме, удар Израиля по базе Т-4 в Хомсе

На этой неделе продолжала развиваться обстановка на юге Идлибской зоне деэскалации, где правительственные войска при поддержке сирийских ВВС и ВКС России продолжают локальные операции в ответ на агрессию со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористических группировок.

В ходе атаки боевики попытались прорвать оборону правительственных сил в районе Тель-Малах, тем самым перерезав трассу между двумя ключевыми населенными пунктами провинции Хама – Скальбией и Мхарде. Несмотря на ожесточенный огонь, атаки боевиков были отражены, а правительственные войска смогли удержать позиции на западных рубежах поселений Джуббейн и Тель-Малах. При отражении наступления уничтожено до 130 боевиков и большая часть бронетехники джихадистов.

Как сообщил корреспондент ФАН, в общей сложности позиции регулярных войск подверглись не менее четырем атакам со стороны более 500 боевиков-джихадистов, выдвинувшихся из района Кафр-Зета и Аль-Латамины. Наступательные действия осуществлялись при поддержке бронетехники и тяжелого вооружения, в том числе 6 танков, 4 БМП, 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Активно задействовались системы залпового огня и минометы.

Так, по данным корреспондента Федерального агентства новостей в Латакии, в населенный пункт Кабана на севере провинции боевики доставили несколько единиц бронетехники, партию зенитных установок, а также РСЗО на буксирах из города Джиср Аш-Шугур. Кроме того, радикальные экстремисты стянули дополнительные силы в окрестности городов Скальбия и Кафр-Набуда. Порядка 70 вооруженных боевиков прибыли в селение Мкайер на 10 пикапах с установленными крупнокалиберными пулеметами.

Особое мнение

Николай Стариков, писатель и общественный деятель:

— На минувшей неделе западные лидеры опять попытались разыграть уже давно «битую» карту так называемого применения химического оружия сирийской армией на территории Сирийской Арабской Республики. Что здесь интересного: все то же самое, даже действующие лица те же, даже уходящая со своего поста Тереза Мэй успела это сказать, представители Госдепартамента. Новость в том, что даже после их озвучивания, эта информация была разоблачена их же карманной структурой, которая называется «Сирийская обсерватория прав человека».

Что это такое, напомню: это один мужик, сириец, который проживает в Лондоне, в Сирии не был уже тысячу лет – но по звонкам активистов, по Интернету, по Twitter и Facebook, как это сейчас принято, собирает информацию о происходящих событиях. И раньше он подавал информацию строго в антисирийском ключе – он говорил о «возможном» применении химического оружия. Так вот теперь даже этот «обсерваторец», абсолютно прозападный человек – говорит, что произошла совершенно иная история.

Был обмен артиллерийскими ударами между боевиками и сирийской армией. В ходе этого обмена ударами была «накрыта» одна из артиллерийских установок боевиков, их доставили в некое лечебное учреждение – а до этого они надышались пылью. Дальше все произошло, как в плохом анекдоте: «то, что мы с тобой принимали за оргазм, оказалось приступом астмы». То же самое произошло и с этими боевиками – у одного из них была астма, и то, что нам пытаются выдать за «применение химического оружия», в действительности оказалось приступом астмы. И это было бы смешно, если бы не было так грустно.

— Но этот сценарий уже провалился однажды. И сама провокация выглядит очень мутно — зачем Дамаску, который воюет за эти территории, за их освобождение, нужно якобы «гасить» химическим оружием свое же население? Зачем боевикам пытаться повторить то, что уже не удалось в первый раз?

— Удары по сирийской территории, военное давление, экономическое давление, дипломатическое – после каждой провокации с якобы применением химического оружия все это осуществлялось. Поэтому Запад определенных своих целей достигал – возможно, не всех и не всегда. Поэтому еще один заход на этот старый сценарий говорит нам о том, что Запад не хочет – и не может – смириться с победой сирийской государственности, сохранением Сирии как мощного государства. Это значит, что будут использоваться различные способы ослабления Сирии, в том числе и уже многократно примененные.