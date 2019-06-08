Общественность осудила журналиста издания Meduza, задержанного с наркотиками

Москва, 8 июня. Интернет-пользователи не поддержали призывы оппозиционеров освободить задержанного с наркотиками журналиста издания Meduza Ивана Голунова.

Голунова задержали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При личном досмотре у него нашли наркотик метилэфедрон, массой порядка четырех граммов. Позднее при обыске его съемной квартиры полицейские обнаружили пять граммов кокаина.

Вскоре после задержания некоторые СМИ и журналисты, называющие себя оппозиционными, призвали немедленно освободить корреспондента.

На странице Федерального агентства новостей в социальной сети «ВКонтакте» читателям предложили ответить на вопрос: «Считаете ли вы, что приверженность журналиста «Медузы» Ивана Голунова оппозиции является достаточным основанием для того, чтобы «простить» торговлю наркотиками?».

На выбор предлагается два ответа: «Да, простить» и «Нет, не прощать». На данный момент второй вариант ответа выбрали 94.29% проголосовавших.

«А при чем здесь политика? За наркоту уголовный кодекс наказывает. Не надо путать понятия», — отметил в комментариях к опросу пользователь под ником Чук Гек.

«Лицо публичное, значит и срок в 2 раза больше», — выразил мнение Александр Аршинов.

«Это отягчающее обстоятельство, — согласен с ним Роман Марков.

Напомним, в отношении Голунова уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…».