Бутину будет представлять в апелляционном суде бесплатный общественный адвокат

Вашингтон, 8 июня. Осужденную в США гражданку РФ Марию Бутину на слушаниях в апелляционном суде будет представлять общественный защитник. Соответствующая информация содержится в базе данных апелляционного суда Вашингтона.

Решение было принято на основании заявления россиянки. Суд уже обязал представлявшего ее ранее адвоката Роберта Дрисколла передать новому защитнику все необходимые документы по делу.

«Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей, и апеллянт представлена федеральным общественным защитником округа Колумбия», — цитирует документ ТАСС.

По словам Дрисколла, решение подать апелляцию необязательно приведет к сокращению срока заключения, но будет служить прецедентом в подобного рода делах.

Марию Бутину признали виновной в ведении деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента». В конце апреля суд в США приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, но сторона защиты надеялась освободить Бутину раньше с учетом уже проведенного в тюрьме на этапе следствия времени.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии. Москва считает обвинения в адрес россиянки сфабрикованными и требовала ее освобождения из-под стражи.

Суд осложнил материальное положение семьи Марии Бутиной, для оплаты услуг защитника ей потребовалась помощь общественников. По словам президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, его организация за несколько дней собрала 10 млн рублей для оплаты 43-миллионного долга Бутиной перед адвокатами.

Фонд также готовит предложения для внесения поправок в законодательство, чтобы обеспечить защиту россиян, подвергшихся судебному преследованию за границей.