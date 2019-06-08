Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ

Москва, 8 июня. Певица Лолита Милявская эмоционально отреагировала на решение суда о взыскании с нее 720 тысяч рублей задолженности по ЖКХ, пообещав продолжить борьбу.

На своей странице в Instagram певица эмоционально предъявила претензии судье Басманного суда, вставшей на сторону ТСЖ.

«У меня в доме неотапливаемый паркинг. Это когда нет батарей, приборов учета, так называемая «обратка». И представитель противной стороны (противной во всех смыслах) в ТСЖ говорит под запись в суде, что да, это не законно, но у нас такая практика. И тем не менее судья приняла решение, что я должна оплачивать эту практику», — рассказала Лолита.

При этом она пообещала, что не оставит это решение без ответа и дойдет вплоть до Верховного суда.

«Опять начинаю борьбу. Ну, когда вы уже успокоитесь», — резюмировала Милявская.

В комментарии к видеообращению певица подвела итог матом.

Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало на певицу в суд в начале 2019 года. Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей, также она должна была заплатить пени в размере 100 тысяч рублей и госпошлину. Певица настаивает на том, что ничего не должна.

В марте, как сообщала «Газета.ру», Лолита отказалась выплачивать деньги в пользу ТСЖ, затребовала доказывающие ее долг документы. По ее словам, эти деньги она бы могла потратить, например, на съемки клипа, а «должна кормить ТСЖ, которое ворует».